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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 17:53 BJT

中乌贸易：中国今年迄今自乌克兰订购了200万吨玉米--消息

路透上海4月10日 - 两位业内消息人士表示，中国今年迄今已自乌克兰订购了约200万吨玉米，远高于先前预估的60万吨。

此次订购的玉米是根据两国2012年签署的贷款换粮食协议。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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