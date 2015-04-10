路透专访：日本央行进一步放松货币政策不可取--日本生命保险会长

冈本圀衞指出，很难称债券市场正常运作，呼应其他分析师的看法，他们认为日本央行正把机构投资人给排挤出场，并维持收益率于低点。

冈本称，日本央行已经采取非传统措施好一段时间，做法是干预债券市场，而这状况需要回归正常。

冈本同时警告称，不能单纯因为银行及寿险业者一直是日债可靠的买家，就意味着他们未来也会持续买进。

自从2013年4月启动量化宽松以来，日本央行的资产负债表已经扩大至约320万亿(兆)日圆，相当于日本国内生产总值(GDP)的60%左右。

冈本指出，日本央行资产负债表规模已经很大，央行终将需要将之缩小，但他不确定什么时候该这么做。