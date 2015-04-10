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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 18:18 BJT

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口增加29.4%至320,508吨，3月同期为247,698吨--SGS

注：SGS为船货调查机构Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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