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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 19:05 BJT

东南亚股市：泰股在新年长假前反弹；区域内其他股市周线上升

路透曼谷4月10日 - 泰国股市周五在清淡交投中小涨，准备迎来长周末假期；东南亚其
他股市大多数收高，投资人在财报季开始前建立仓位。
    
    泰国股市 收盘涨0.2%，周线上升0.8%，连续第二周收涨。成交量约55亿股，不
到30日日均成交量132.5亿股的一半。
    
    泰国股市将于4月13-15日因泰国新年假期休市。
    
    大型权重股当日涨跌互见，Siam Cement 与Advanced Info
Service 表现优于大盘；泰京银行 则从上日涨势中回落。
    
    交易员表示，下周稍晚银行业将公布1-3月业绩，将成为市场焦点。
    
    东南亚股市本周走升，菲律宾股市上扬1.7%最为亮丽。
    
    新加坡股市 与马来西亚股市 周线分别收升0.5%，连续第四周上扬。印
尼股市 本周上涨0.6%，连续第二周攀升，越南股市 也上涨1.1%，终结四周跌
势。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   422.65    -1.07   -0.25   +2.89   410.77
    新加坡                   3472.38    12.08   +0.35   +3.19  3365.15
    马来西亚                  1844.31    -5.08   -0.27   +4.72  1761.25
    泰国                      1547.83     2.72   +0.18   +3.35  1497.67
    印尼                      5491.34    -9.56   -0.17   +5.06  5226.95
    菲律宾                     8127.48    74.79   +0.93  +12.40  7230.57
    越南                        554.03     3.51   +0.64   +1.54   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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