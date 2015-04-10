东南亚股市：泰股在新年长假前反弹；区域内其他股市周线上升

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透曼谷4月10日 - 泰国股市周五在清淡交投中小涨，准备迎来长周末假期；东南亚其 他股市大多数收高，投资人在财报季开始前建立仓位。 泰国股市 收盘涨0.2%，周线上升0.8%，连续第二周收涨。成交量约55亿股，不 到30日日均成交量132.5亿股的一半。 泰国股市将于4月13-15日因泰国新年假期休市。 大型权重股当日涨跌互见，Siam Cement 与Advanced Info Service 表现优于大盘；泰京银行 则从上日涨势中回落。 交易员表示，下周稍晚银行业将公布1-3月业绩，将成为市场焦点。 东南亚股市本周走升，菲律宾股市上扬1.7%最为亮丽。 新加坡股市 与马来西亚股市 周线分别收升0.5%，连续第四周上扬。印 尼股市 本周上涨0.6%，连续第二周攀升，越南股市 也上涨1.1%，终结四周跌 势。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 422.65 -1.07 -0.25 +2.89 410.77 新加坡 3472.38 12.08 +0.35 +3.19 3365.15 马来西亚 1844.31 -5.08 -0.27 +4.72 1761.25 泰国 1547.83 2.72 +0.18 +3.35 1497.67 印尼 5491.34 -9.56 -0.17 +5.06 5226.95 菲律宾 8127.48 74.79 +0.93 +12.40 7230.57 越南 554.03 3.51 +0.64 +1.54 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有