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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 19:15 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差料将疲软，因供应过多

路透新加坡4月10日 - 亚洲柴油裂解价差仍低于每桶14美元，交易商表示，由于亚洲供应仍过剩，价差预料将进一步疲软。

路透数据显示，5月柴油裂解价差周五仍持平在每桶13.66美元。

台湾台塑石化标售一笔船期为5月中的柴油船货；马来西亚国家石油公司(Petronas)标售一笔4月底船期的低硫柴油。

交易商表示，这些加上一批从也门(叶门)转向的高硫柴油，预料将给柴油价差构成压力。

交易商称，预计美国将随着取暖油旺季结束，而增加对欧洲的柴油出口，这可能导致亚洲对欧洲出口减少。

新加坡现货有两笔柴油交易，没有航煤成交。

联合石化出售给壳牌15万桶含硫500ppm柴油，4月29日至5月3日装运，价格较4月28日至5月5日新加坡平均报价每桶贴水0.10美元。

兴隆向托克(Trafigura)售出25万桶含硫500ppm柴油，4月28日至5月2日装运，价格较4月24-30日新加坡平均报价每桶贴水0.10美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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