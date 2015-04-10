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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 19:27 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油陷入贴水，为1月中旬以来首见

路透新加坡4月10日 - 亚洲180-cst燃料油价差周五下跌，为逾一个月来最大价差，且为1月中旬以来首次呈现贴水，一笔价格颇具竞争力的现货交易拉低市场行情。

路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水1.02美元，下跌1.27美元。上回是在1月19日出现贴水。

瑞士贸易商摩科瑞售予Gunvor 180-cst燃料油，售价为每吨329美元，相当于较新加坡现货报价每吨贴水2.23-2.30美元。

台塑石化出售高硫燃料油现货，亦反映市场人气趋疲。

一名知情人士表示，台塑石化售出4万吨高硫燃料油，船期为4月22-24日，较新加坡现货报价每吨贴水约19-20美元。目前未能得知买方为何，只知道买家为一家贸易商。

相比前次于3月装运、售予壳牌石油(Shell)的船货，则为每吨贴水10美元。

现货市场有一笔交易成交。

Gunvor向摩科瑞买进2万吨180-cst燃料油，船期为5月1-5日，售价为每吨329美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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