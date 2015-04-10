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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 19:18 BJT

标题新闻：日本官方基金INCJ若无法取得多数股权，将不会投资夏普--消息人士

注：INCJ为政府基金产业革新机构的英文简写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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