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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 19:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，但周线创三周以来最大跌幅

路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，尾盘从四个半
月低点回升；出口数据表现强劲，提振需求改善的预期，不过周线仍创下
三周以来最大跌幅。
    
    根据船货调查机构Intertek Testing Services (ITS)，尽管自9月以
来的免税政策告终，4月前10日马来西亚棕榈油出口仍较上月同期增长24%
，至324,545吨，因买家下单购买更多经过加工的软棕榈油。
    
    根据另一家船货调查公司Societe Generale de Surveillance，同一
时期的出口劲升29.4%。
    
    “尽管有出口税，出口表现仍然相当强劲，这令许多人大感意外，这
就是市场持坚上行的原因，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的一名交易员
表示。
    
    在尾盘短暂触及12月1日以来最低位的每吨2,092马币(林吉特)后，指
标6月合约 上涨0.4%，周五结算报每吨2,128马币(580美元)。该
期约周线下跌2.9%。
    
    总成交量达51,659口，远高35,000口的日均成交量。
    
    不过交易员表示，棕榈油期货涨势恐怕难以维持，因较高的产量推升
库存，令价格趋势偏空。(完)
      
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 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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