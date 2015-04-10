美国个股：通用电气称将出脱房地产资产，并将实施500亿美元股票回购

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透4月10日 - 通用电气 表示，将把持有的房地产资产几乎全部出售给黑石集团 和富国银行 牵头的一家财团。
该公司并表示，董事会已授权一项最多达500亿美元的股票回购计划。
这项交易将是2007年黑石集团以390亿美元收购Equity Office Properties Trust以来，最大的一笔商用房地产交易案。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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