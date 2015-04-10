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市场报道 | 2015年 4月 10日 星期五 19:52 BJT

美国个股：通用电气称将出脱房地产资产，并将实施500亿美元股票回购

路透4月10日 - 通用电气 表示，将把持有的房地产资产几乎全部出售给黑石集团 和富国银行 牵头的一家财团。

该公司并表示，董事会已授权一项最多达500亿美元的股票回购计划。

这项交易将是2007年黑石集团以390亿美元收购Equity Office Properties Trust以来，最大的一笔商用房地产交易案。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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