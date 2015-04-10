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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 20:51 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差持续疲弱；台塑石化求购5月船货

路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周五盘旋于每吨94.05美元的一个月低点，受欧洲需求疲弱打压，因裂解业者开始转而使用液化石油气(LPG)做为替代品。

在亚洲部分石化厂LPG最多可取代15%的石脑油，这种情况通常发生在LPG每吨价格比石脑油低至少50美元。

台塑石化正在求购船期为5月下半月运往麦寮的公开规格石脑油，投标有效期至4月13日截止。

“这是他们每半个月一次的正常需求，但仍能稍许提振市场，”驻新加坡一名交易商表示。

台塑石化为亚洲最大石脑油进口商，常常能对市场产生影响。

亚洲汽油裂解价差则是从一个半月低点小幅反弹，触及每桶10.74美元。印度石油公司(IOC)持续寻求进口，以填补国内供应缺口。

IOC打算购买船期5月3-5日运至Ennore、Vizag、Kandla与Mundra等港口、共3.7万吨汽油，标单在4月15日截止。

新加坡现货交易方面，有四笔汽油交易达成，无石脑油交易。

Gunvor向Lukoil售出92号汽油船货，船期在5月1-5日，价格为每桶67.03美元。

BP购买两批92号汽油船货，一批购自PTT，船期为4月25-29日，价格为每桶67.50美元；另一批购自道达尔(Total)，船期为5月2-6日，价格为每桶67.40美元。

维多向壳牌石油售出95号汽油船货，船期为4月28日至5月2日，价格为每桶69.77美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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