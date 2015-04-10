国际油市：亚洲石脑油裂解价差持续疲弱；台塑石化求购5月船货

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周五盘旋于每吨94.05美元的一个月低点，受欧洲需求疲弱打压，因裂解业者开始转而使用液化石油气(LPG)做为替代品。
在亚洲部分石化厂LPG最多可取代15%的石脑油，这种情况通常发生在LPG每吨价格比石脑油低至少50美元。
台塑石化正在求购船期为5月下半月运往麦寮的公开规格石脑油，投标有效期至4月13日截止。
“这是他们每半个月一次的正常需求，但仍能稍许提振市场，”驻新加坡一名交易商表示。
台塑石化为亚洲最大石脑油进口商，常常能对市场产生影响。
亚洲汽油裂解价差则是从一个半月低点小幅反弹，触及每桶10.74美元。印度石油公司(IOC)持续寻求进口，以填补国内供应缺口。
IOC打算购买船期5月3-5日运至Ennore、Vizag、Kandla与Mundra等港口、共3.7万吨汽油，标单在4月15日截止。
新加坡现货交易方面，有四笔汽油交易达成，无石脑油交易。
Gunvor向Lukoil售出92号汽油船货，船期在5月1-5日，价格为每桶67.03美元。
BP购买两批92号汽油船货，一批购自PTT，船期为4月25-29日，价格为每桶67.50美元；另一批购自道达尔(Total)，船期为5月2-6日，价格为每桶67.40美元。
维多向壳牌石油售出95号汽油船货，船期为4月28日至5月2日，价格为每桶69.77美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有