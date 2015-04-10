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市场报道 | 2015年 4月 10日 星期五 21:45 BJT

美国股市：开盘小涨，受通用电气出脱房地产资产与回购股票提振

路透纽约4月10日 - 美国股市周五开盘小涨，通用电气(奇异,GE) 打算出脱通用金融(奇异资融,GE Capital)房地产资产以及回购股票的决定，令投资人叫好。

道琼工业指数 上涨22.52点，或0.13%，报17,981.25点；标普500指数 上涨3.69点，或0.18%，报2,094.87点；Nasdaq综合股价指数 上涨6.29点，或0.13%，报4,980.85点。（完）
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