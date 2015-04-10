美国股市：开盘小涨，受通用电气出脱房地产资产与回购股票提振

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约4月10日 - 美国股市周五开盘小涨，通用电气(奇异,GE) 打算出脱通用金融(奇异资融,GE Capital)房地产资产以及回购股票的决定，令投资人叫好。
道琼工业指数 上涨22.52点，或0.13%，报17,981.25点；标普500指数 上涨3.69点，或0.18%，报2,094.87点；Nasdaq综合股价指数 上涨6.29点，或0.13%，报4,980.85点。（完）
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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