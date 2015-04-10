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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 22:52 BJT

标题新闻：七国集团(G7)财长和央行总裁下周在G20和IMF会议举行前在华盛顿非正式会晤-消息

20国集团(G20)；国际货币基金组织(IMF)理事会

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