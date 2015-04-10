南非汇市：兰特兑美元下滑，因美元续涨

中国证券：用资本市场支持“一带一路”，推动企业发相关项目债--证监会

路透北京5月5日 - 中国证监会副主席方星海称，“一带一路”建设需强有力的直接融资支持，给资本市场带来新机遇，要鼓励优秀企业在A股发行上市和再融资，积极推动企业发行“一带一路”项目债，并加快离岸人民币市场和多层次资本市场建设。 最新一期《中国金融》杂志刊登其署名文章称，鼓励优秀企业在A股市场发行上市和再融资，保障“一带一路”重点项目资金需求；充分利用境内、境外两个市场，支持境内企业在境外市场筹集资金投资“一带一路”建设（包括发行H股、D股等）。