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债券 | 2015年 4月 10日 星期五 23:34 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因美元续涨

路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周五下跌，因美国初请失业金人数缓和对美国经济体质的担忧，推动美元上涨。

在1448 GMT，兰特兑美元 报11.9885兰特，较纽约周四收位下跌0.32%。兰特盘中触及4月1日来最低的12.0580兰特。

“很大程度上是受美元上涨推动，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer称。

“我们也留意美元兑欧元的走势。一旦出现美元兑欧元走疲的迹象，兰特将可重拾一些劲道。”(完)
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