南非汇市：兰特兑美元下滑，因美元续涨

中国保险：探索建立一带一路保险监管合作机制，加强区域监管合作--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会副主席陈文辉称，将加强区域保险监管合作，探索建立“一带一路”保险监管合作机制；积极推动“偿二代”监管规则输出，推动签订区域金融保险监管合作协议。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周五下跌，因美国初请失业金人数缓和对美国经济体质的担忧，推动美元上涨。
在1448 GMT，兰特兑美元 报11.9885兰特，较纽约周四收位下跌0.32%。兰特盘中触及4月1日来最低的12.0580兰特。
“很大程度上是受美元上涨推动，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer称。
“我们也留意美元兑欧元的走势。一旦出现美元兑欧元走疲的迹象，兰特将可重拾一些劲道。”(完)
路透北京5月5日 - 中国保监会副主席陈文辉称，将加强区域保险监管合作，探索建立“一带一路”保险监管合作机制；积极推动“偿二代”监管规则输出，推动签订区域金融保险监管合作协议。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透北京5月5日 - 中国证监会副主席方星海称，“一带一路”建设需强有力的直接融资支持，给资本市场带来新机遇，要鼓励优秀企业在A股发行上市和再融资，积极推动企业发行“一带一路”项目债，并加快离岸人民币市场和多层次资本市场建设。 最新一期《中国金融》杂志刊登其署名文章称，鼓励优秀企业在A股市场发行上市和再融资，保障“一带一路”重点项目资金需求；充分利用境内、境外两个市场，支持境内企业在境外市场筹集资金投资“一带一路”建设（包括发行H股、D股等）。