欧洲汇市：英镑/美元挫至五年低位，因经济数据疲弱和选举的不确定性

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
* 英国2月工业生产按月上升0.1%，低于预期
* 英镑兑美元跌至2010年中来最低水平
* 交易公司预期英镑将进一步下跌
路透伦敦4月10日 - 英镑兑美元周五下挫至五年低点，工业生产数据逊于预期，以及下月大选后英国可能出现长期政治不确定性的风险加深，这都损及英镑。
英国2月工业生产较前月上升0.1%，低于预估的上升0.3%。 不过，英国经济也有利好的迹象，英国家经济社会研究院(NIESR)预料，今年首季英国经济环比增幅持平在去年第四季的0.6%。
周五最新民调显示，倡导独立的苏格兰民族党(SNP)可能在议会中赢得苏格兰几乎所有议席，可对下届政府的政策有重大影响力。
另一民调显示，工党的支持率上升，令一向政治右倾的投资者对围绕英国选举的紧张情绪加重。没有人预计这次选举后，英国可以很快组成一个稳定的政府。
英镑兑美元 盘中下挫至1.4588美元低位，之后收复一些失地，日内下滑0.4%，报1.4653美元。英镑兑欧元 持平在0.7252英镑。
汇市期权反映出，市场预计英国选举后英镑波动率上升的机率增加。(完)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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