欧洲汇市：英镑/美元挫至五年低位，因经济数据疲弱和选举的不确定性

* 英国2月工业生产按月上升0.1%，低于预期

* 英镑兑美元跌至2010年中来最低水平

* 交易公司预期英镑将进一步下跌

路透伦敦4月10日 - 英镑兑美元周五下挫至五年低点，工业生产数据逊于预期，以及下月大选后英国可能出现长期政治不确定性的风险加深，这都损及英镑。

英国2月工业生产较前月上升0.1%，低于预估的上升0.3%。 不过，英国经济也有利好的迹象，英国家经济社会研究院(NIESR)预料，今年首季英国经济环比增幅持平在去年第四季的0.6%。

周五最新民调显示，倡导独立的苏格兰民族党(SNP)可能在议会中赢得苏格兰几乎所有议席，可对下届政府的政策有重大影响力。

另一民调显示，工党的支持率上升，令一向政治右倾的投资者对围绕英国选举的紧张情绪加重。没有人预计这次选举后，英国可以很快组成一个稳定的政府。

英镑兑美元 盘中下挫至1.4588美元低位，之后收复一些失地，日内下滑0.4%，报1.4653美元。英镑兑欧元 持平在0.7252英镑。