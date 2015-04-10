欧元债市：最高评级公债收益率近纪录低点，ECB购债和美国数据支持推迟升息

路透伦敦4月10日 - 最高评级欧元区公债收益率周五跌向纪录低位，受助于欧洲央行购债，以及美国经济数据暗示通胀下行压力很大，美国联邦储备理事会(美联储/FED)无法在6月升息。

美国劳工部公布，美国3月进口物价较前月下降，因原油成本上升被其他商品价格下跌所抵销，这反映美国通胀迟滞，支持对美联储可能不会在6月升息的观点。

德国10年期公债 收益率下降2个基点，报0.145%，离周四触及的0.14%的低位不远。八年期德债收益率小升，周四跌至负区域。

区内其他最高评级10年期公债收益率也离纪录低点不远。

“本周央行买入公债，推高公债价格(且拉低公债收益率)，”DZ Bank市场策略和利率衍生品部主管Christop Kutt说。

“美联储也是市场焦点...我们对美联储将在9月升息较有信心。美元不断走强拖累美国通胀，把这些因素综合起来，更支持联储较迟升息。”