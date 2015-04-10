欧元债市：最高评级公债收益率近纪录低点，ECB购债和美国数据支持推迟升息

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透伦敦4月10日 - 最高评级欧元区公债收益率周五跌向纪录低位，受助于欧洲央行购债，以及美国经济数据暗示通胀下行压力很大，美国联邦储备理事会(美联储/FED)无法在6月升息。
美国劳工部公布，美国3月进口物价较前月下降，因原油成本上升被其他商品价格下跌所抵销，这反映美国通胀迟滞，支持对美联储可能不会在6月升息的观点。
德国10年期公债 收益率下降2个基点，报0.145%，离周四触及的0.14%的低位不远。八年期德债收益率小升，周四跌至负区域。
区内其他最高评级10年期公债收益率也离纪录低点不远。
“本周央行买入公债，推高公债价格(且拉低公债收益率)，”DZ Bank市场策略和利率衍生品部主管Christop Kutt说。
“美联储也是市场焦点...我们对美联储将在9月升息较有信心。美元不断走强拖累美国通胀，把这些因素综合起来，更支持联储较迟升息。”
八年期德债收益率在本周降至零以下，引发市场臆测10年期德债收益率可能很快降至负区域，因市场持续担心希腊在资金耗尽前，能否和国际金主就改革计划达成一致，以获得进一步救助。(完)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
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