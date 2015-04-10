纽约期市：期糖小升，美元走强令阿拉比卡咖啡下跌

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦4月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货因大量展期而小涨。阿拉比卡咖啡期货走此，因美元上涨而承压。可可下跌，因预计下周公布的可可加工数据疲弱。
美元上涨，令美元计价商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
ICE-5月原糖期货 收涨0.03美分，或0.2%，报每磅12.83美分。5月白糖期货 收涨2美元，或0.6%，报每吨365.80美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 下跌2.35美分，或1.7%，收报每磅1.351美元。5月罗布斯塔咖啡期货 收涨22美元，或1.2%，报每吨1,813美元。
纽约5月可可期货 收跌11美元，或0.4%，报每吨2,781美元。伦敦5月可可期货 下滑7英镑，或0.4%，收报每吨1,940英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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