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市场报道 | 2015年 4月 11日 星期六 02:31 BJT

纽约期市：期糖小升，美元走强令阿拉比卡咖啡下跌

路透纽约/伦敦4月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货因大量展期而小涨。阿拉比卡咖啡期货走此，因美元上涨而承压。可可下跌，因预计下周公布的可可加工数据疲弱。

美元上涨，令美元计价商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

ICE-5月原糖期货 收涨0.03美分，或0.2%，报每磅12.83美分。5月白糖期货 收涨2美元，或0.6%，报每吨365.80美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 下跌2.35美分，或1.7%，收报每磅1.351美元。5月罗布斯塔咖啡期货 收涨22美元，或1.2%，报每吨1,813美元。

纽约5月可可期货 收跌11美元，或0.4%，报每吨2,781美元。伦敦5月可可期货 下滑7英镑，或0.4%，收报每吨1,940英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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