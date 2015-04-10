芝加哥期市：CBOT大豆期货触及10月来最低，因全球库存充足

路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 触及10月21日来最低，交易商称，全球供应不断增加对大豆市场带来压力 。 豆粕期货也下跌，近月豆粕触及10月3日来最低。豆粕交易员称，禽 畜生产商和出口商需求均疲弱。 大豆和豆粕期货收位均远高于日内低位，交易商在周末前调整头寸。 原油价格上涨，支撑豆油，但大豆及制成品市场的利空人气限制了买 需。 巴西政府谷物供应机构Conab周五将2014/15年大豆收成预估上调至9, 428万吨，3月时预估为9,326万吨。巴西已完成2014/15年大部份大豆收割 。 本周，CBOT-5月大豆 下挫3.4%，5月豆粕期货 跌5.5%，5 月豆油 上涨0.2%。 5月大豆期货合约 收跌2美分，报每蒲式耳9.51-1/2美元。 5月豆粕合约 收低2.9美元，报每短吨309.2美元。5月豆油合约 上涨0.25美分，报31.09美分。 今日CBOT大豆预估成交量为258,172口，豆粕为131,514口，豆油为13 8,001口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)