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市场报道 | 2015年 4月 11日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货触及10月来最低，因全球库存充足

路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，
触及10月21日来最低，交易商称，全球供应不断增加对大豆市场带来压力
。
    
    豆粕期货也下跌，近月豆粕触及10月3日来最低。豆粕交易员称，禽
畜生产商和出口商需求均疲弱。
    
    大豆和豆粕期货收位均远高于日内低位，交易商在周末前调整头寸。
    
    原油价格上涨，支撑豆油，但大豆及制成品市场的利空人气限制了买
需。
    
    巴西政府谷物供应机构Conab周五将2014/15年大豆收成预估上调至9,
428万吨，3月时预估为9,326万吨。巴西已完成2014/15年大部份大豆收割
。
    
    本周，CBOT-5月大豆 下挫3.4%，5月豆粕期货 跌5.5%，5
月豆油 上涨0.2%。
        
    5月大豆期货合约 收跌2美分，报每蒲式耳9.51-1/2美元。
    
    5月豆粕合约 收低2.9美元，报每短吨309.2美元。5月豆油合约
 上涨0.25美分，报31.09美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为258,172口，豆粕为131,514口，豆油为13
8,001口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

    

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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