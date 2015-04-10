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市场报道 | 2015年 4月 11日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因回补空头

路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，
未受农产品市场普遍走弱影响，交易商称，一轮回补空头和担心主要小麦
种植地区作物生长条件，支持小麦期货市场。
    
    投资者有些担心美国大平原天气乾燥，也提供支撑。天气预报未来几
日区内大部份地区将迎来降雨，但交易商称，如果农田仍然水份不足，作
物生长状况会出现问题。
    
    本周，指标CBOT-5月软红冬麦合约 下挫1.7%。
    
    CBOT-5月小麦升穿五日移动均线，收位接近日内高点。
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.26-1/2美元，上涨7-3/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为193,650口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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