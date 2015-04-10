芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因回补空头

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨， 未受农产品市场普遍走弱影响，交易商称，一轮回补空头和担心主要小麦 种植地区作物生长条件，支持小麦期货市场。 投资者有些担心美国大平原天气乾燥，也提供支撑。天气预报未来几 日区内大部份地区将迎来降雨，但交易商称，如果农田仍然水份不足，作 物生长状况会出现问题。 本周，指标CBOT-5月软红冬麦合约 下挫1.7%。 CBOT-5月小麦升穿五日移动均线，收位接近日内高点。 CBOT-5月小麦期货 结算价报5.26-1/2美元，上涨7-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为193,650口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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