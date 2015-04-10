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市场报道 | 2015年 4月 11日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑至一周低点，因供应充裕和美元走强

路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，
连续第二周下滑，全球谷物供应充足和美元走强降低美国玉米的出口竞争
力，令市场承压。
    
    除了周四价格收平之外，交投最活跃的CBOT-5月玉米 在本周其
余四个交易日均下跌。本周，玉米 下挫约2.5%，上周下跌1%。
    
    小麦期货 因回补空头而上涨1%，这令小麦较玉米溢价上升至每
蒲式耳1.50美元，为逾两个月高位。市场密切关注小麦和玉米价差。

    巴西政府谷物供应机构Conab周五稍早将该国玉米收成预估上调至7,8
99万吨，高于上月时预估的7,821万吨。
　　5月玉米合约 跌1美分，报3.77美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为416,041口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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