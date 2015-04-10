芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑至一周低点，因供应充裕和美元走强

路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌， 连续第二周下滑，全球谷物供应充足和美元走强降低美国玉米的出口竞争 力，令市场承压。 除了周四价格收平之外，交投最活跃的CBOT-5月玉米 在本周其 余四个交易日均下跌。本周，玉米 下挫约2.5%，上周下跌1%。 小麦期货 因回补空头而上涨1%，这令小麦较玉米溢价上升至每 蒲式耳1.50美元，为逾两个月高位。市场密切关注小麦和玉米价差。 巴西政府谷物供应机构Conab周五稍早将该国玉米收成预估上调至7,8 99万吨，高于上月时预估的7,821万吨。 5月玉米合约 跌1美分，报3.77美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为416,041口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)