国际油市：油价收高且本周上扬，因伊朗对核协议持强硬立场

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
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* 伊朗要求在核协议签署之时解除对该国的一切制裁
* 美国石油钻井平台数量本周减少，支撑油价
* 美国成品油期货上涨，支持原油价格
路透纽约4月10日 - 原油价格周五上涨，本周上升，因对最终达成伊朗核协议将导致更多伊朗原油涌入市场的预期减退，提振原油市场。
美国成品油期货上涨和数据显示最新一周美国石油钻井平台数量减少，也支持原油价格。
5月布兰特原油 上涨1.30美元，收报每桶57.87美元，收位高于50日移动均线切入位57.61美元。
5月美国原油 上扬0.85美元，收报每桶51.64美元。
在上周下跌后，布兰特原油本周上升5.3%，美国原油本周攀升5.0%，此为连续第四周走强。
“最新与伊朗签署的协议没有像很多人担心的那样为大量伊朗原油涌入市场开启大门，”法国巴黎银行商品市场策略和原油策略部主管Harry Tchilinguirian说。
上周，六大国和伊朗就伊朗核计划达成临时协议。
但伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周四在电视转播的演说中表示，唯有针对伊朗核计划的一切制裁都获得解除，才会同意与六大国签署核计划最终协议。 而美国坚持，只会逐步撤销对伊制裁。
本周油价得到支撑，因预期需求将上升，此前美国和德国经济数据支持对全球经济增长改善的观点。
Baker Hughes 称，美国石油钻井平台数量本周减少42座至760座，降幅为一个月来最大，这也扶助提振油价。
尽管美元走高，但油价仍上涨。
美国取暖油期货 上扬逾2%。
美国RBOB汽油期货 也上升超过2%，周三大跌12美分，当日政府公布上周汽油库存意外增加。(完)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有