美国股市: 道琼工业指数收高0.55%，Nasdaq指数上涨0.43%

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约4月10日 - 美国股市周五收涨，所有板块全部收高，且本周大幅攀升，因投资者对通用电气(奇异,GE)决定剥离通用金融(奇异资融,GE Capital)的多数高风险业务及回购多达500亿美元股票表示欢迎。
道琼工业指数 收高98.92点，或0.55%，至18,057.65点；标准普尔500指数 上涨10.88点，或0.52%，至2,102.06点；Nasdaq指数 涨21.43点，或0.43%，至4,995.98点。
本周，美股道指上涨1.6%，标普500指数上升1.7%，NASDAQ指数攀升2.2%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。