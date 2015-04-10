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货币新闻 | 2015年 4月 11日 星期六 04:20 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.55%，Nasdaq指数上涨0.43%

路透纽约4月10日 - 美国股市周五收涨，所有板块全部收高，且本周大幅攀升，因投资者对通用电气(奇异,GE)决定剥离通用金融(奇异资融,GE Capital)的多数高风险业务及回购多达500亿美元股票表示欢迎。

道琼工业指数 收高98.92点，或0.55%，至18,057.65点；标准普尔500指数 上涨10.88点，或0.52%，至2,102.06点；Nasdaq指数 涨21.43点，或0.43%，至4,995.98点。

本周，美股道指上涨1.6%，标普500指数上升1.7%，NASDAQ指数攀升2.2%。(完)
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