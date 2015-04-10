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亚洲 | 2015年 4月 11日 星期六 05:32 BJT

《全球汇市》利差拖累欧元下跌，兑美元跌至三周半低点

* 利差前景拖累欧元下跌

* 美元兑欧元连涨第五个交易日

* 日圆兑欧元和美元上涨

* 英镑兑美元挫跌至约五年低位

路透纽约4月10日 - 欧元兑美元周五连跌第五日，至三周半低点，因欧洲利率不断下滑驱动投资者投向美元和日圆。

在EBS交易平台，欧元兑美元下跌0.54%，报1.06005美元。盘中曾跌至1.05670美元，为3月17日来最低水平。本周，欧元兑美元大跌3.38%，为2011年9月来最大周度跌幅。

“你看欧元/日圆，明显走低。全球的形势是欧元区公债收益率降至负区域，长债收益率跌至极低水平，大幅低于日本可比公债收益率，”野村汇市策略部全球主管Jens Nordvig说。

“这引发(固定收益)资产配置持续流出欧元区，”他说。

欧元兑日圆 触及四周来最低127.22日圆，下挫1.28%，之后缩减跌幅，报127.43日圆，下滑0.86%。本周，欧元兑日圆大跌2.35%。

Nordvig指出，欧元区公债/日本公债收益率差出现反转。在一年前，30年期德债收益率较可比日本公债收益率高75个基点，现在情况刚好反转。

欧洲央行透过购债计划放宽货币政策，而美联储正处于收紧货币政策的轨道之上，之前联储结束了旨在扶助促进经济成长的购债刺激计划。

周五美元普涨，但跑输日圆。美元兑日圆 下跌0.33%，报120.18日圆。

英镑兑美元 触及约五年低点1.4585美元，之后反弹至1.4637美元，下滑0.51%。本周英镑兑美元跌1.89%。

市场聚焦在5月7日英国选举，但迄今没有一个政党的支持率得到絶对优势，这可能导致在选举结束后的一段时期内，各政党将就建立联合政策展开磋商，从而使英国出现政治动荡。

“如果选举结束后形势变得很糟蹋，肯定可能看到英镑/美元跌至1.40美元水平，”南非标准银行汇市策略师Steve Barrow说。
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