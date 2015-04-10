《全球汇市》利差拖累欧元下跌，兑美元跌至三周半低点

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 利差前景拖累欧元下跌
* 美元兑欧元连涨第五个交易日
* 日圆兑欧元和美元上涨
* 英镑兑美元挫跌至约五年低位
路透纽约4月10日 - 欧元兑美元周五连跌第五日，至三周半低点，因欧洲利率不断下滑驱动投资者投向美元和日圆。
在EBS交易平台，欧元兑美元下跌0.54%，报1.06005美元。盘中曾跌至1.05670美元，为3月17日来最低水平。本周，欧元兑美元大跌3.38%，为2011年9月来最大周度跌幅。
“你看欧元/日圆，明显走低。全球的形势是欧元区公债收益率降至负区域，长债收益率跌至极低水平，大幅低于日本可比公债收益率，”野村汇市策略部全球主管Jens Nordvig说。
“这引发(固定收益)资产配置持续流出欧元区，”他说。
欧元兑日圆 触及四周来最低127.22日圆，下挫1.28%，之后缩减跌幅，报127.43日圆，下滑0.86%。本周，欧元兑日圆大跌2.35%。
Nordvig指出，欧元区公债/日本公债收益率差出现反转。在一年前，30年期德债收益率较可比日本公债收益率高75个基点，现在情况刚好反转。
欧洲央行透过购债计划放宽货币政策，而美联储正处于收紧货币政策的轨道之上，之前联储结束了旨在扶助促进经济成长的购债刺激计划。
周五美元普涨，但跑输日圆。美元兑日圆 下跌0.33%，报120.18日圆。
英镑兑美元 触及约五年低点1.4585美元，之后反弹至1.4637美元，下滑0.51%。本周英镑兑美元跌1.89%。
市场聚焦在5月7日英国选举，但迄今没有一个政党的支持率得到絶对优势，这可能导致在选举结束后的一段时期内，各政党将就建立联合政策展开磋商，从而使英国出现政治动荡。
“如果选举结束后形势变得很糟蹋，肯定可能看到英镑/美元跌至1.40美元水平，”南非标准银行汇市策略师Steve Barrow说。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有