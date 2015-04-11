加拿大股市：受资源股强势带动连涨第七日，跟随全球股市升势

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因空头回补和作物忧虑

路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。