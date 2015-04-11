加拿大股市：受资源股强势带动连涨第七日，跟随全球股市升势

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因空头回补和作物忧虑
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。
路透多伦多4月10日 - 加拿大主要股指周五收升，连涨第七日，部份因商品价格上涨提振资源股走强。
全球股市的利好基调也支撑加拿大主要股指。
加拿大的金融股上涨0.7%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨62.12点，或0.41%，报15,388.43点。该指数本周上涨2.4%。10大类股全线收涨。
Goldcorp Inc 攀升2.7%，Barrick Gold 上涨2.1%。整体资源类股上涨1.1%。能源股收高0.7%。(完)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。
“没有关于需求的新信息来抵消天气持续良好(带来的压力)，棉花价格未能上涨，”驻纽约的法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。