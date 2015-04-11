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市场报道 | 2015年 4月 11日 星期六 10:36 BJT

加拿大股市：受资源股强势带动连涨第七日，跟随全球股市升势

路透多伦多4月10日 - 加拿大主要股指周五收升，连涨第七日，部份因商品价格上涨提振资源股走强。

全球股市的利好基调也支撑加拿大主要股指。

加拿大的金融股上涨0.7%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨62.12点，或0.41%，报15,388.43点。该指数本周上涨2.4%。10大类股全线收涨。

Goldcorp Inc 攀升2.7%，Barrick Gold 上涨2.1%。整体资源类股上涨1.1%。能源股收高0.7%。(完)
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