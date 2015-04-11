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亚洲 | 2015年 4月 11日 星期六 10:34 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第二日持平，船运活动保持淡静

路透4月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第二日持平，因船运活动保持淡静。

乾散货运价指数持平在580点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升5点，报466点。日均获利涨65美元，至4,272美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升9点，报600点，日均获利上涨68美元，至4,788美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌6点，报373点。超灵便型船指数 下挫4点，报613点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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