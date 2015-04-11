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亚洲 | 2015年 4月 11日 星期六 17:04 BJT

中国经济：把稳增长保就业作为紧要之务，有效顶住下行压力--总理

路透北京4月11日 - 中国国务院总理李克强称，各地区各部门必须增强紧迫感、责任感，把稳增长保就业提效益作为紧要之务，推出更多利当前、惠长远的措施，以促改革、调结构促进经济稳定运行。

中国政府网周五晚新闻稿引述李克强称，发展是解决中国所有问题的关键。必须有效顶住下行压力，否则就业、收入等民生问题会受到较大影响，经济提质增效升级也难以实现。

他在东北三省经济工作座谈会上称，全国经济运行总体平稳，但下行压力持续加大，东北由于能源原材料产业和重化工业比重大，加上体制机制改革滞后和一些内在因素，经济下行压力更大。

“东北发展基础好、潜力大、爆发力强。国家将在基础设施建设、农业发展、装备走出去等方面加大支持力度。”李克强说。

他表示，为促进东北经济平稳运行，当前要尽快启动一批可以增强发展后劲的重大基础设施项目，政策性金融机构要积极支持；要推进装备制造业走出去和开展国际产能合作，研究设立东北振兴产业投资基金。

他并指出，东北地区是国家重要的工业基地和保障粮食安全的大粮仓。去年，中国政府专门出台关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见，这些政策效应正在显现。

路透调查显示，虽然中国推出托底政策但经济弱势不改，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至7.0%，这会是2009年第一季以来的最低增速。国家统计局将于4月15日公布GDP和工业等数据。（完） (发稿 黄凯；审校 张喜良)
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