背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京4月11日 - 据中国财政部网站，西班牙、韩国、奥地利正式成为亚洲基础设施投资银行（以下简称亚投行）意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国增至41个。
目前亚投行创始成员国及申请国动态如下：
国家 所属地域 成员/申请状态 中国 东亚 意向创始国 蒙古 东亚 意向创始国 韩国 东亚 意向创始国
小计：3 印度尼西亚 东南亚 意向创始国 马来西亚 东南亚 意向创始国 新加坡 东南亚 意向创始国 泰国 东南亚 意向创始国 越南 东南亚 意向创始国 文莱 东南亚 意向创始国 菲律宾 东南亚 意向创始国 缅甸 东南亚 意向创始国 柬埔寨 东南亚 意向创始国 老挝 东南亚 意向创始国
小计：10 沙特阿拉伯 中东 意向创始国 伊朗 中东 意向创始国 科威特 中东 意向创始国 阿联酋 中东 意向创始国 约旦 中东 意向创始国 阿曼 中东 意向创始国 卡塔尔 中东 意向创始国
小计：7 澳大利亚 大洋洲 书面确认申请 新西兰 大洋洲 意向创始国
小计：2 印度 南亚 意向创始国 巴基斯坦 南亚 意向创始国 孟加拉国 南亚 意向创始国 尼泊尔 南亚 意向创始国 斯里兰卡 南亚 意向创始国 马尔代夫 南亚 意向创始国
小计：6 英国 欧洲 意向创始国 德国 欧洲 意向创始国 法国 欧洲 意向创始国 意大利 欧洲 意向创始国 西班牙 欧洲 意向创始国 瑞士 欧洲 意向创始国 荷兰 欧洲 书面确认申请 奥地利 欧洲 意向创始国 丹麦 欧洲 书面确认申请 芬兰 欧洲 书面确认申请 瑞典 欧洲 书面确认申请 冰岛 欧洲 书面确认申请 葡萄牙 欧洲 书面确认申请 卢森堡 欧洲 意向创始国 马耳他 欧洲 意向创始国
小计：15 俄罗斯 欧亚 书面确认申请 土耳其 欧亚 意向创始国 格鲁吉亚 欧亚 书面确认申请 哈萨克斯坦 中亚 意向创始国 乌兹别克斯坦 中亚 意向创始国 塔吉克斯坦 中亚 意向创始国 吉尔吉斯斯坦 中亚 意向创始国
小计：7 巴西 南美洲 书面确认申请
小计：1 埃及 非洲 书面确认申请
小计：1 意向创始国 合计：41 创始国及申请 总计：52 国 （完） (发稿 黄凯; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)