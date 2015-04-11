更新版 1-中国经济：更有针对性实施预调微调，确保经济运行在合理区间--总理

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 总理：更有针对性地实施预调微调
* 稳增长保就业提效益作为紧要之务
* 在基建、农业、装备等方面加大支持东北地区
* 加快推进铁路建设，为经济发展添新动能 (新增总理考察吉林和铁路建设会议内容)
路透北京4月11日 - 中国国务院总理李克强在吉林省调研时称，当前经济发展进入新常态，工作要有新措施。面对错综复杂形势，要准确把脉经济走势，更有针对性地实施预调微调，确保经济运行在合理区间。
中国政府网并引述他在东北三省经济工作座谈会上讲话称，要把稳增长保就业提效益作为紧要之务，推出更多利当前、惠长远的措施，以促改革、调结构促进经济稳定运行。必须有效顶住下行压力，否则就业、收入等民生问题会受到较大影响，经济提质增效升级也难以实现。
李克强指出，全国经济运行总体平稳，但下行压力持续加大，东北由于能源原材料产业和重化工业比重大，加上体制机制改革滞后和一些内在因素，经济下行压力更大。
“东北发展基础好、潜力大、爆发力强。国家将在基础设施建设、农业发展、装备走出去等方面加大支持力度。”他说。
他表示，为促进东北经济平稳运行，当前要尽快启动一批可以增强发展后劲的重大基础设施项目，政策性金融机构要积极支持；要推进装备制造业走出去和开展国际产能合作，研究设立东北振兴产业投资基金。
他并指出，东北地区是国家重要的工业基地和保障粮食安全的大粮仓。去年，中国政府专门出台关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见，这些政策效应正在显现。
中国周六并召开部分地区铁路建设工作会议，李克强批示称，今年继续以中西部地区为重点加强铁路重大项目建设。加快推进铁路建设，既利当前，又利长远，对稳增长、调结构、惠民生具有重要意义。
“抓好资金安排落实，尤其要通过深化改革大力创新投融资机制，在吸引社会资本进入上取得更大进展。要确保全面完成今年铁路建设任务，增加公共产品和服务供给，为经济发展增添新动能。”政府网新闻稿引述李克强称。
副总理马凯在会议上强调，今年铁路建设目标任务与去年大体相当，但是工作难度加大、面临挑战增多，要确保全面完成今年铁路建设投资8,000亿元人民币以上、新投产里程8,000公里以上的目标任务。
路透调查显示，虽然中国推出托底政策但经济弱势不改，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至7.0%，这会是2009年第一季以来的最低增速。国家统计局将于4月15日公布GDP和工业等数据。（完） (发稿 黄凯；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)