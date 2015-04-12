更新版 1-《全球汇市》利差拖累欧元下跌，兑美元跌至三周半低点

标题新闻：白宫发言人称朝鲜需立即停止挑衅行为才会考虑特朗普与金正恩会面，目前条件不具备
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* 利差前景拖累欧元下跌
* 美元兑欧元连涨第五个交易日
* 日圆兑欧元和美元上涨
* 英镑兑美元挫跌至约五年低位 (新增文末表格)
路透纽约4月10日 - 欧元兑美元周五连跌第五日，至三周半低点，因欧洲利率不断下滑驱动投资者投向美元和日圆。
在EBS交易平台，欧元兑美元下跌0.54%，报1.06005美元。盘中曾跌至1.05670美元，为3月17日来最低水平。本周，欧元兑美元大跌3.38%，为2011年9月来最大周度跌幅。
“你看欧元/日圆，明显走低。全球的形势是欧元区公债收益率降至负区域，长债收益率跌至极低水平，大幅低于日本可比公债收益率，”野村汇市策略部全球主管Jens Nordvig说。
“这引发(固定收益)资产配置持续流出欧元区，”他说。
欧元兑日圆 触及四周来最低127.22日圆，下挫1.28%，之后缩减跌幅，报127.43日圆，下滑0.86%。本周，欧元兑日圆大跌2.35%。
Nordvig指出，欧元区公债/日本公债收益率差出现反转。在一年前，30年期德债收益率较可比日本公债收益率高75个基点，现在情况刚好反转。
欧洲央行透过购债计划放宽货币政策，而美联储正处于收紧货币政策的轨道之上，之前联储结束了旨在扶助促进经济成长的购债刺激计划。
周五美元普涨，但跑输日圆。美元兑日圆 下跌0.33%，报120.18日圆。
英镑兑美元 触及约五年低点1.4585美元，之后反弹至1.4637美元，下滑0.51%。本周英镑兑美元跌1.89%。
市场聚焦在5月7日英国选举，但迄今没有一个政党的支持率得到絶对优势，这可能导致在选举结束后的一段时期内，各政党将就建立联合政策展开磋商，从而使英国出现政治动荡。
“如果选举结束后形势变得很糟蹋，肯定可能看到英镑/美元跌至1.40美元水平，”南非标准银行汇市策略师Steve Barrow说。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0602 1.0658 -0.53 -12.36 1.2097
美元/日圆 120.21 120.57 -0.30 +0.44 119.68
欧元/日圆 127.40 128.54 -0.89 -12.00 144.77
美元/瑞郎 0.9792 0.9773 +0.19 -1.50 0.9941
英镑/美元 1.4629 1.4712 -0.56 -6.06 1.5573
美元/加元 1.2560 1.2577 -0.14 +8.11 1.1618
澳元/美元 0.7676 0.7692 -0.21 -6.02 0.8168
欧元/瑞郎 1.0384 1.0417 -0.32 -13.65 1.2026
欧元/英镑 0.7241 0.7245 -0.06 -6.63 0.7755
新西兰元/美元 0.7534 0.7564 -0.40 -3.37 0.7797
美元/挪威克朗 8.0916 8.1070 -0.19 +8.29 7.4720
欧元/挪威克朗 8.5850 8.6488 -0.74 -5.02 9.0392
美元/瑞典克朗 8.8211 8.7596 +0.70 +13.16 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3604 9.3462 +0.15 -1.14 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约5月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周一连续第二个交 易日上涨，受助于空头回补，因价格在11个月低位和技术支撑位之上继续 攀升；糖价在大量交投后转升。 美国软商品市场今日开盘时间晚于平常，而伦敦市场适逢假日闭市， 将于周二重新开市。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.45美分，或1.8%，报每磅1.3585美元 ，交易员将原因归为空头回补。上周四价格触及11个月低位的1.2865美元 。 交易员指出，在1.2865-1.2875美元的过去两日低位附近形成了双底 形态，因此有强劲的技术支撑。 截至4月25日当周，投机客自2016年6月以来第一次转为看跌阿拉比卡 咖啡押注。 交易员称，投机客多头头寸的减少将令市场更易反弹至高位。 7月原糖期货 收高0.05美分，或0.3%，报每磅16.18美分，盘中 交投震荡。 交易所周一的数据显示，5月合约卖出了逾150万吨，为该合约的第二 大交易量。 7月纽约可可
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