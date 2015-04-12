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亚洲 | 2015年 4月 12日 星期日 09:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.51 -0.50 -1.32 1307058

搜狐 57.81 -0.75 -1.28 984789

网易 118.80 -1.35 -1.12 888739

百度 214.79 -3.69 -1.69 3099113

台湾

台湾积体电路 23.50 +0.06 +0.26 2114433

联电 2.43 -0.02 -0.82 101012

日月光 7.22 +0.03 +0.42 163066

硅品精密 8.19 +0.08 +0.99 699646

和信超媒体 0.88 +0.08 +10.00 775794

友达 4.84 +0.04 +0.83 262094

中华电信 31.96 +0.04 +0.13 20758

台湾国际航电 46.66 +0.07 +0.15 1203277

香港

中国移动 71.49 -0.74 -1.02 233827

中国联通 17.67 -0.53 -2.91 147181

中国电信 76.30 -1.98 -2.53 23271

中芯国际 6.03 -0.03 -0.50 94011

电讯盈科 6.55 +0.01 +0.15 2161

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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