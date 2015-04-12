《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月10日

标题新闻：白宫发言人称朝鲜需立即停止挑衅行为才会考虑特朗普与金正恩会面，目前条件不具备
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.51 -0.50 -1.32 1307058
搜狐 57.81 -0.75 -1.28 984789
网易 118.80 -1.35 -1.12 888739
百度 214.79 -3.69 -1.69 3099113
台湾
台湾积体电路 23.50 +0.06 +0.26 2114433
联电 2.43 -0.02 -0.82 101012
日月光 7.22 +0.03 +0.42 163066
硅品精密 8.19 +0.08 +0.99 699646
和信超媒体 0.88 +0.08 +10.00 775794
友达 4.84 +0.04 +0.83 262094
中华电信 31.96 +0.04 +0.13 20758
台湾国际航电 46.66 +0.07 +0.15 1203277
香港
中国移动 71.49 -0.74 -1.02 233827
中国联通 17.67 -0.53 -2.91 147181
中国电信 76.30 -1.98 -2.53 23271
中芯国际 6.03 -0.03 -0.50 94011
电讯盈科 6.55 +0.01 +0.15 2161
(完)
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路透纽约5月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周一连续第二个交 易日上涨，受助于空头回补，因价格在11个月低位和技术支撑位之上继续 攀升；糖价在大量交投后转升。 美国软商品市场今日开盘时间晚于平常，而伦敦市场适逢假日闭市， 将于周二重新开市。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.45美分，或1.8%，报每磅1.3585美元 ，交易员将原因归为空头回补。上周四价格触及11个月低位的1.2865美元 。 交易员指出，在1.2865-1.2875美元的过去两日低位附近形成了双底 形态，因此有强劲的技术支撑。 截至4月25日当周，投机客自2016年6月以来第一次转为看跌阿拉比卡 咖啡押注。 交易员称，投机客多头头寸的减少将令市场更易反弹至高位。 7月原糖期货 收高0.05美分，或0.3%，报每磅16.18美分，盘中 交投震荡。 交易所周一的数据显示，5月合约卖出了逾150万吨，为该合约的第二 大交易量。 7月纽约可可
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