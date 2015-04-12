《美股一周展望》股市关注企业业绩，从中把脉经济状况

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透纽约4月10日 - 随着业绩期的展开，华尔街目前暂时将美国联邦储备理事会(美联储/FED)和宏观经济政策放在一边，转而关注单个企业的业绩和财测，以从中一探经济状况的好坏。
包括摩根大通 和美国银行 在内的一系列大型银行将在4月13日开始的一周公布第一季业绩，料为表现黯淡的第一季增加一些亮色。
据汤森路透数据，标准普尔500指数成分股企业获利料较上年同期下降2.9%。
投资者亦将关注其他企业，比如Netflix 、通用电气(奇异,GE) 和斯伦贝谢 ，看看美国企业是否会普遍优于分析师作出的负面预测？
“市场将暂时把美联储放在一边，转而实实在在地关注基本面，”纽约ConvergEx Group首席市场策略师Nicholas Colas称。
“这将使投资者对下半年充满信心或忧虑，”他称。
能源企业可能将因去年6月以来油价大跌而受创。同时美元强势料将侵蚀有国际业务的企业利润。
**利多银行业**
大型银行将于周二开始公布季度业绩，摩根大通和富国银行 首当其冲。
由于低按揭利率推动房屋贷款再融资申请急剧上升，抵押贷款业务料提振美国银行业第一季获利。
金融业在各行业中前景最亮丽，据汤森路透数据，分析师预计2015年第一季金融企业获利较上年同期增长10.8%。
而能源业表现最差，据分析师预测，能源企业第一季获利或较上年同期大跌64.3%。
旧金山Baker Avenue资产管理公司首席投资长King Lip称，由于近期经济数据好坏不一，许多市场人士在财报季到来之际持中性立场。
“他们既不看空，也不特别看多，”Lip称，“他们的仓位更中性，因为近期的一些经济数据平平淡淡。”
美国4月4日当周初请失业金人数增幅低于预期，这是就业增长3月放缓后出现的正面迹象。
但波士顿Bolton全球资产管理的首席技术策略师Bruce Zaro称，尽管宏观经济数据良莠不齐，但在业绩期期间股市有理由上涨。
受企业强劲的第四季业绩带动，标准普尔500指数2月25日涨至2,119.59点的高位，但此后回吐3.8%的升幅，3月11日跌至2,039.69点。随后于3月23日升至2,114.86的新高，而在3月26日再度下跌3.3%，至2,045.50。
Zaro称，3月屡次大跌后，“我预计一些个股将升至新高，我认为大盘指数触及新高的机率也很大。”(完)
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