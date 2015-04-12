全球汇市：最近一周投机客减持美元多仓--CFTC/路透

标题新闻：白宫发言人称朝鲜需立即停止挑衅行为才会考虑特朗普与金正恩会面，目前条件不具备
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路透4月10日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客连续第二周削减美元多仓。 4月7日止当周，美元净多仓降至402.7亿美元，此前一周为403.7亿美 元。这是美元净多仓连续第三周触及至少400亿美元的水平。 欧元净空仓降至215,258口，前周曾创下226,560口的纪录高位。欧洲 央行正在实施大规模的量化宽松计划，投资者预计将进一步抛售欧元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 53,320 44,409 空头仓 77,769 68,333 净仓位 -24,449 -23,924 欧元(125,000欧元为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 39,444 41,709 空头仓位 254,702 268,269 净仓位 -215,258 -226,560 英镑(62,500英镑为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 37,641 35,143 空头仓位 71,942 71,773 净仓位 -34,301 -36,630 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 12,746 13,679 空头仓位 12,626 12,973 净仓位 120 706 加元(100,000加元为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 22,081 18,771 空头仓位 52,100 48,389 净仓位 -30,019 -29,618 澳元(100,000澳元为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 55,928 55,814 空头仓位 96,209 80,170 净仓位 -40,281 -24,356 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 16,950 16,443 空头仓位 11,172 12,412 净仓位 5,778 4,031 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 于春红)
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路透纽约5月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周一连续第二个交 易日上涨，受助于空头回补，因价格在11个月低位和技术支撑位之上继续 攀升；糖价在大量交投后转升。 美国软商品市场今日开盘时间晚于平常，而伦敦市场适逢假日闭市， 将于周二重新开市。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.45美分，或1.8%，报每磅1.3585美元 ，交易员将原因归为空头回补。上周四价格触及11个月低位的1.2865美元 。 交易员指出，在1.2865-1.2875美元的过去两日低位附近形成了双底 形态，因此有强劲的技术支撑。 截至4月25日当周，投机客自2016年6月以来第一次转为看跌阿拉比卡 咖啡押注。 交易员称，投机客多头头寸的减少将令市场更易反弹至高位。 7月原糖期货 收高0.05美分，或0.3%，报每磅16.18美分，盘中 交投震荡。 交易所周一的数据显示，5月合约卖出了逾150万吨，为该合约的第二 大交易量。 7月纽约可可
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