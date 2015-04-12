版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 12日 星期日 11:29 BJT

全球汇市：最近一周投机客减持美元多仓--CFTC/路透

路透4月10日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客连续第二周削减美元多仓。
    
    4月7日止当周，美元净多仓降至402.7亿美元，此前一周为403.7亿美
元。这是美元净多仓连续第三周触及至少400亿美元的水平。
    
    欧元净空仓降至215,258口，前周曾创下226,560口的纪录高位。欧洲
央行正在实施大规模的量化宽松计划，投资者预计将进一步抛售欧元。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                4月7日当周           前一周
    多头仓位       53,320            44,409
    空头仓         77,769            68,333
    净仓位        -24,449           -23,924
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                4月7日当周           前一周
    多头仓位       39,444            41,709
    空头仓位      254,702           268,269
    净仓位       -215,258          -226,560

    英镑(62,500英镑为1口)           
                4月7日当周           前一周
    多头仓位       37,641            35,143
    空头仓位       71,942            71,773
    净仓位        -34,301           -36,630

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 4月7日当周          前一周
    多头仓位        12,746           13,679
    空头仓位        12,626           12,973
    净仓位             120              706
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 4月7日当周          前一周
    多头仓位        22,081           18,771
    空头仓位        52,100           48,389
    净仓位         -30,019          -29,618
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  4月7日当周         前一周
    多头仓位        55,928           55,814
    空头仓位        96,209           80,170
    净仓位         -40,281          -24,356
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  4月7日当周         前一周
    多头仓位        16,950           16,443
    空头仓位        11,172           12,412
    净仓位       　  5,778            4,031
    (完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             


 (编译 白云; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐