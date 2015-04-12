全球汇市：最近一周投机客减持美元多仓--CFTC/路透

路透4月10日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客连续第二周削减美元多仓。 4月7日止当周，美元净多仓降至402.7亿美元，此前一周为403.7亿美 元。这是美元净多仓连续第三周触及至少400亿美元的水平。 欧元净空仓降至215,258口，前周曾创下226,560口的纪录高位。欧洲 央行正在实施大规模的量化宽松计划，投资者预计将进一步抛售欧元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 53,320 44,409 空头仓 77,769 68,333 净仓位 -24,449 -23,924 欧元(125,000欧元为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 39,444 41,709 空头仓位 254,702 268,269 净仓位 -215,258 -226,560 英镑(62,500英镑为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 37,641 35,143 空头仓位 71,942 71,773 净仓位 -34,301 -36,630 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 12,746 13,679 空头仓位 12,626 12,973 净仓位 120 706 加元(100,000加元为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 22,081 18,771 空头仓位 52,100 48,389 净仓位 -30,019 -29,618 澳元(100,000澳元为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 55,928 55,814 空头仓位 96,209 80,170 净仓位 -40,281 -24,356 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 4月7日当周 前一周 多头仓位 16,950 16,443 空头仓位 11,172 12,412 净仓位 5,778 4,031 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 于春红)