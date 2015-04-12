版本:
中国
债券 | 2015年 4月 12日 星期日 11:08 BJT

更新版1-美国经济：会因升息走向“歧途”--明尼亚波利斯联储总裁

(新增细节)

路透明尼苏达州布鲁明顿4月10日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周五称，升息将会把美国经济推向“歧途”。

他指出，在消费者信心刚刚开始显示出复苏之际，升息将损及支出和借贷活动。美联储决策者中只有两位希望央行等到明年再升息，柯薛拉柯塔就是其中之一。其他15位决策者，包括主席叶伦，都认为应该在今年升息。

“如果我们过快地开始升息，将会推低支出，推低收入，推低就业，推低物价，”他说。“每件事情都会朝错误的方向前进。”

美联储自2008年12月以来一直维持近零利率不变。柯薛拉柯塔称，目前美国通胀率仍低于联储2%的目标，失业率也居高不下，今年升息将是个错误。他表示，联储应该等到明年下半年再开始升息。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐