更新版1-美国经济：会因升息走向“歧途”--明尼亚波利斯联储总裁

他指出，在消费者信心刚刚开始显示出复苏之际，升息将损及支出和借贷活动。美联储决策者中只有两位希望央行等到明年再升息，柯薛拉柯塔就是其中之一。其他15位决策者，包括主席叶伦，都认为应该在今年升息。

美联储自2008年12月以来一直维持近零利率不变。柯薛拉柯塔称，目前美国通胀率仍低于联储2%的目标，失业率也居高不下，今年升息将是个错误。他表示，联储应该等到明年下半年再开始升息。(完)