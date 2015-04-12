更新版1-美国经济：会因升息走向“歧途”--明尼亚波利斯联储总裁

标题新闻：美国财长努钦称希望与参众两院合作，达成一份可获国会通过的联合税务协议－CNBC
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路透明尼苏达州布鲁明顿4月10日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周五称，升息将会把美国经济推向“歧途”。
他指出，在消费者信心刚刚开始显示出复苏之际，升息将损及支出和借贷活动。美联储决策者中只有两位希望央行等到明年再升息，柯薛拉柯塔就是其中之一。其他15位决策者，包括主席叶伦，都认为应该在今年升息。
“如果我们过快地开始升息，将会推低支出，推低收入，推低就业，推低物价，”他说。“每件事情都会朝错误的方向前进。”
美联储自2008年12月以来一直维持近零利率不变。柯薛拉柯塔称，目前美国通胀率仍低于联储2%的目标，失业率也居高不下，今年升息将是个错误。他表示，联储应该等到明年下半年再开始升息。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2