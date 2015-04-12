《焦点》通用电气将出售多数金融业务，向股东最多返还900亿美元

路透4月10日 - 通用电气(奇异,GE) 将剥离其金融部门的多数资产，并向股东最多返还900亿美元。该公司正在转型为一家“更单纯的”工业企业，而不再是臃肿复杂的金融与制造业的混合体。

通用电气周五介绍了重组计划，包括回购多达500亿美元股票，在未来两年出售约300亿美元的地产资产，并剥离通用金融(奇异资融,GE Capital)的更多业务。周五通用电气股价暴涨10.8%，报28.51美元，触及2008年9月以来最高。

First New York Securities股票交易联席主管Tom Donino称，“机构投资者一直对GE股票持有量偏低，而这将开始改变，”

汤森路透StarMine数据显示，目前通用电气2015年基于预估获利的市盈率(P/E)为14.3倍，低于标准普尔工业指数 下四分之三的同业。有分析师称，这些举动将帮助提高其估值。

通用电气称，将透过派发股息，回购500亿美元股票，以及完成此前宣布的在今年后期剥离Synchrony Financial 信用卡业务，公司能向投资者最多返还900亿美元。

通用电气的这一计划将是继苹果 900亿美元回购计划之后，历史上规模第二大的回购计划。截至1月31日，通用电气流通股有100.6亿股，该公司表示，预计在2018年前将股票数量最多减少20%，降至80-85亿股。

总体来说，通用电气表示计划剥离2,750亿美元的通用金融资产。这其中包括分拆Synchrony，周五宣布的地产交易，以及未来出售资产价值约1,650亿美元的商业贷款和消费者银行业务。

通用电气计划保留900亿美元的金融资产，这些资产与出售飞机发动机、医疗设备、发电和电网设备产品直接相关。

该公司高管在与分析师举行的电话会议上表示，公司预计今年每股盈余(EPS)介于1.70至1.80美元，其中0.60美元来自于通用金融，但预计利润将在2018年“大幅增长”。这些高管称，剥离通用金融将使EPS减少0.25美元，但股票回购应可抵消这一影响。

黑石集团 和富国银行 确认，他们将以约230亿美元买入GE Capital Real Estate的多数资产。

这项交易将是2007年黑石集团以390亿美元收购Equity Office Properties Trust以来，最大的一笔商用地产交易案。

**聚焦于工业领域**

周五宣布的各项措施将大幅减少通用电气对贷款和其他金融业务的涉足程度。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)对投资者称，该公司将努力在2018年前使90%的利润来自工业部门。他此前曾预测，这一比重将在2016年从2013年的55%升至75%。

伊梅尔特和其他公司高管表示，计划每年在工业收购方面支出30-50亿美元。

通用电气高管给出了几个公司加速撤出金融业务的理由。其中一个是自金融危机以来，通用电气更难为自身的贷款业务融资。

通用金融和CIT Group Inc 等金融机构自金融危机以来不得不重新思考生存之道，许多人认为要么撤资，要么就转型为银行。

通用金融的规模及贷款产品的潜在风险使其成为具有系统重要性的金融机构，要遵守美国政府的相关规定。但通用电气表示，随着其降低金融业务规模，将在2016年申请脱离监管。

通用电气表示，第一季将为重组提列约160亿美元税后费用，其中约120亿美元为非现金。

Sanford Bernstein分析师Steven Winoker写道，“我们没预测到通用电气管理层转型的速度这么快，我们认为今天的声明对于公司来说绝对正面。”

欲浏览通用电气剥离地产业务的情况图表，请点选link.reuters.com/sej54w (完)