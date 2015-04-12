美国个股：Apple Watch预订火爆，部分型号发货竟已排到6月

路透旧金山/巴黎4月10日 - 周五预定苹果 智能手表(Apple Watch)的客户，要至少等待一个月才能拿到货，表明这款手表的初期需求强劲。Apple Watch是苹果CEO库克任内推出的首款主要新产品。

全球各地的人们都蜂拥至苹果实体店，想一睹Apple Watch的芳容。这款手表的推出是苹果进军个人奢侈品市场迈出的一步，公司预计产品推出时将供不应求。

库克接受有线电视台CNBC采访时说，智能手表的初期订单“很多”，用户可在线预订，或可在实体店通过预约试戴，但还不能买回家。

“我们认为这表明在供应非常有限的情况下，需求很强劲，”Piper Jaffray分析师Gene Munster在给客户的报告中写道。“我们仍预计，随着需求逐渐增加，6月当季将实现温和销量。”

一旦苹果迷的最初热情冷却，Apple Watch能否取得成功的一个关键因素将是需求。

Apple Watch将从4月24日起通过网络和实体店预定正式发售，这里的实体店包括巴黎、伦敦和东京的潮流时尚精品店，这是苹果将智能手表定位成必备单品的战略部署之一。

但在周五开放网络预定后不久，苹果网站便显示，部分型号的手表的发货时间为6月，另外一些产品则要等四到六周才能发货。

Apple Watch将考验苹果对消费者趋势的把握，因为它是公司没有尝试过的概念。它具有跨界特征，既属于快速推陈出新的科技市场，又是靠持久价值吸引人的奢侈品。

在美国，Apple Watch运动款的起价为349美元，标准版起价为549美元。18K镀金的高端“Edition”起价为1万美元，最高可达1.7万美元。(完)