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亚洲 | 2015年 4月 12日 星期日 15:21 BJT

中美贸易：美国要求WTO就中国一项出口补贴计划建立争端解决委员会

路透华盛顿4月10日 - 美国贸易代表办公室(USTR)周五表示，美国已要求世界贸易组织(WTO)就中国一项出口补贴计划建立争端解决委员会。

USTR称，中国的“公共服务平台示范基地”出口补贴计划“似乎为大量中国制品和产品提供不公平及违禁的出口补贴，这些产品涵盖的领域从纺织品到农业，化工产品，再到先进材料和金属，不一而足。”

USTR表示，WTO将在4月22日WTO争端解决机构(WTO Dispute Settlement Body)的下次会议上建立这一委员会。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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