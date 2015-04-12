澳新经济指标预测--4月13日-4月20日****

标题新闻：白宫发言人称朝鲜需立即停止挑衅行为才会考虑特朗普与金正恩会面，目前条件不具备
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月13日当周 4月13日(一) 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一季 -- +23.0% NZIER产能利用率 -- 91.9% 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +6.1% 4月14日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 3月 -- 正2.0 企业信心指数 -- 0 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.7% 4月15日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- -1.2% 2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 55.9 4月16日(四) 0130 澳洲新车销售 3月 -- +2.9% 0130 澳洲就业人口(千人) 3月 增加15.0 增加15.6 全职就业人口(千人) -- 增加10.3 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 6.3% 6.3% 0300 新西兰公债外资持有比例 3月 -- 62.5% 4月17日(五) 暂无重要数据公布 4月20日当周 4月19日(日) 2245 新西兰消费者物价指数(较前季) 第一季 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.8% 4月20日(一) 暂无重要数据公布(完)
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路透纽约5月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周一连续第二个交 易日上涨，受助于空头回补，因价格在11个月低位和技术支撑位之上继续 攀升；糖价在大量交投后转升。 美国软商品市场今日开盘时间晚于平常，而伦敦市场适逢假日闭市， 将于周二重新开市。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.45美分，或1.8%，报每磅1.3585美元 ，交易员将原因归为空头回补。上周四价格触及11个月低位的1.2865美元 。 交易员指出，在1.2865-1.2875美元的过去两日低位附近形成了双底 形态，因此有强劲的技术支撑。 截至4月25日当周，投机客自2016年6月以来第一次转为看跌阿拉比卡 咖啡押注。 交易员称，投机客多头头寸的减少将令市场更易反弹至高位。 7月原糖期货 收高0.05美分，或0.3%，报每磅16.18美分，盘中 交投震荡。 交易所周一的数据显示，5月合约卖出了逾150万吨，为该合约的第二 大交易量。 7月纽约可可
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