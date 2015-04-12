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亚洲 | 2015年 4月 13日 星期一 06:58 BJT

****澳新经济指标预测--4月13日-4月20日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段       预估值      前值     
   
    4月13日当周
            
    4月13日(一)
    2200 新西兰NZIER企业信心指数                   第一季            --       +23.0%
               NZIER产能利用率                                       --        91.9%
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)              3月            --        +0.8%
                            (较上年同期)                             --        +6.1%    
    
    4月14日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                3月            --        正2.0
                          企业信心指数                               --            0
    2245 新西兰食品价格指数                           3月            --        -0.7%
    
    4月15日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                           4月            --        -1.2%
    2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)              3月            --         55.9
    
    4月16日(四)
    0130 澳洲新车销售                                 3月            --        +2.9%
    0130 澳洲就业人口(千人)                           3月        增加15.0   增加15.6
             全职就业人口(千人)                                      --     增加10.3
             就业参与率                                             64.6%      64.6%
             失业率                                                 6.3%        6.3%
    0300 新西兰公债外资持有比例                       3月            --        62.5%
    
    4月17日(五)
    暂无重要数据公布
    
    4月20日当周
    
    4月19日(日)
    2245  新西兰消费者物价指数(较前季)              第一季           --        -0.2%
                              (较上年同期)                           --        +0.8%
    
    4月20日(一)
    暂无重要数据公布(完)
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