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亚洲 | 2015年 4月 13日 星期一 07:07 BJT

韩国数据：3月进口物价降幅连续第二个月缩减，但幅度有限

路透首尔4月13日 - 韩国央行周一公布的数据显示，3月进口物价降
幅连续第二个月缩减，但幅度有限，全球大宗商品市场疲弱继续令进口物
价承压。
    
    韩国央行称，3月以韩元计进口物价较上年同期下降17.1%，2月降幅
为17.8%。
    
    3月半成品及原材料价格同比分别下降10.8%和33.2%，推动进口物价
下跌。半成品及原材料价格在整体进口物价中权重最大。
    
    进口物价是衡量未来通胀趋势的一个指标。韩国央行上周预计，2015
年年通胀率将在0.9%，将创1999年以来最低。
    
    3月以韩元计进口物价较前月上升了0.4%，为连续第二个月上涨。
    
    3月以韩元计出口物价较上年同期下跌6.8%，降幅为去年12月以来最
低。

    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                   *3月　   2月 　　1月     12月    11月     
    进口物价
    较上年同期(%)  -17.1   -17.8   -19.4   -13.0    -8.0
    较上月(%)       0.4     2.8    -7.5    -5.1    -0.9

    出口物价
    较上年同期(%)  -6.8    -8.1    -8.6    -4.4    -2.2
    较上月(%)       0.9     1.3    -4.3    -2.6     1.2
    
　　*有待修订(完)
  
 (编译 李爽  审校 张荻)
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