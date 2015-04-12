德国经济：BDI工业联盟预计今年经济成长率为2%，较三个月前更乐观

标题新闻：美国财长努钦称希望与参众两院合作，达成一份可获国会通过的联合税务协议－CNBC
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路透柏林4月12日 - 德国BDI工业联盟主席周日表示，该联盟较三个月前对德国前景更加乐观，因油价低廉、民间消费强劲且欧元疲弱。
BDI主席Ulrich Grillo对德国商报表示，“我们预计今年国内生产总值(GDP)将成长约2%。”1月时该机构预计德国今年经济成长率为1.5%。
尽管对俄罗斯及巴西的经济发展表示担忧，但Grillo指出印度、美国、西班牙和英国为亮点，将有助于传统上出口强劲的德国经济。
Grillo对德国商报称，“欧洲正受益于低利率刺激，但长期来说，还是需要进行结构性改革。”
上月德国经济顾问委员会将2015年经济成长预估从此前的1.0%上调至1.8%，指因油价下跌及欧元走贬。
去年德国经济成长率为1.6%。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2