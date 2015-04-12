德国经济：BDI工业联盟预计今年经济成长率为2%，较三个月前更乐观

路透柏林4月12日 - 德国BDI工业联盟主席周日表示，该联盟较三个月前对德国前景更加乐观，因油价低廉、民间消费强劲且欧元疲弱。

BDI主席Ulrich Grillo对德国商报表示，“我们预计今年国内生产总值(GDP)将成长约2%。”1月时该机构预计德国今年经济成长率为1.5%。

尽管对俄罗斯及巴西的经济发展表示担忧，但Grillo指出印度、美国、西班牙和英国为亮点，将有助于传统上出口强劲的德国经济。

Grillo对德国商报称，“欧洲正受益于低利率刺激，但长期来说，还是需要进行结构性改革。”

上月德国经济顾问委员会将2015年经济成长预估从此前的1.0%上调至1.8%，指因油价下跌及欧元走贬。

去年德国经济成长率为1.6%。(完)