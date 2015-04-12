《中国报摘》--中国证券报4月13日

标题新闻：白宫发言人称朝鲜需立即停止挑衅行为才会考虑特朗普与金正恩会面，目前条件不具备
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* 头版头条:
--中国一季度宏观经济金融数据将于本周起陆续公布。多家机构报告预测，一季度GDP或在7%左右。
* 其他:
--下一阶段股市还将呈现券商业绩高速增长、银行股估值修复、保险板块再度发力等特点，综合金融相关个股值得关注。而资产证券化、注册制改革有望成为下一步推动多牌照金融主体发展的引擎。
--中国结算发布通知，自周一起，A股市场全面放开一人一户限制，允许自然人投资者根据实际需要开立多个沪、深A股账户及场内封闭式基金账户。同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户
--中国银监会首次明确信托公司上市条件，对于申请首次公开发行(IPO)上市的信托公司，要求其最近三年连续盈利，且三年累计净利不低于10亿元人民币。
--中国政府网发布国务院关于同意中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行等三家政策性银行改革实施总体方案的批复。知情人士透露，这三大银行的资本充足率将统一按照10.5%的标准实施。
--荣盛石化 发布非公开发行预案，公司拟以不低于17.32元/股的价格向包括控股股东荣盛控股在内的不超过十名特定投资者，发行股票数量不超过2亿3,094.69万股股份，募集资金总额不超过40亿元。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 黄凯)
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路透纽约5月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周一连续第二个交 易日上涨，受助于空头回补，因价格在11个月低位和技术支撑位之上继续 攀升；糖价在大量交投后转升。 美国软商品市场今日开盘时间晚于平常，而伦敦市场适逢假日闭市， 将于周二重新开市。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.45美分，或1.8%，报每磅1.3585美元 ，交易员将原因归为空头回补。上周四价格触及11个月低位的1.2865美元 。 交易员指出，在1.2865-1.2875美元的过去两日低位附近形成了双底 形态，因此有强劲的技术支撑。 截至4月25日当周，投机客自2016年6月以来第一次转为看跌阿拉比卡 咖啡押注。 交易员称，投机客多头头寸的减少将令市场更易反弹至高位。 7月原糖期货 收高0.05美分，或0.3%，报每磅16.18美分，盘中 交投震荡。 交易所周一的数据显示，5月合约卖出了逾150万吨，为该合约的第二 大交易量。 7月纽约可可
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