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亚洲 | 2015年 4月 13日 星期一 07:47 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月13日

* 头版头条:

--中国一季度宏观经济金融数据将于本周起陆续公布。多家机构报告预测，一季度GDP或在7%左右。

* 其他:

--下一阶段股市还将呈现券商业绩高速增长、银行股估值修复、保险板块再度发力等特点，综合金融相关个股值得关注。而资产证券化、注册制改革有望成为下一步推动多牌照金融主体发展的引擎。

--中国结算发布通知，自周一起，A股市场全面放开一人一户限制，允许自然人投资者根据实际需要开立多个沪、深A股账户及场内封闭式基金账户。同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户

--中国银监会首次明确信托公司上市条件，对于申请首次公开发行(IPO)上市的信托公司，要求其最近三年连续盈利，且三年累计净利不低于10亿元人民币。

--中国政府网发布国务院关于同意中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行等三家政策性银行改革实施总体方案的批复。知情人士透露，这三大银行的资本充足率将统一按照10.5%的标准实施。

--荣盛石化 发布非公开发行预案，公司拟以不低于17.32元/股的价格向包括控股股东荣盛控股在内的不超过十名特定投资者，发行股票数量不超过2亿3,094.69万股股份，募集资金总额不超过40亿元。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 黄凯)
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