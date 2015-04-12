日本数据：3月M3货币供应额较上年同期增长3.0%--央行

纽约期市：阿拉比卡咖啡从11个月低位之上续升，糖价转升

路透纽约5月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周一连续第二个交 易日上涨，受助于空头回补，因价格在11个月低位和技术支撑位之上继续 攀升；糖价在大量交投后转升。 美国软商品市场今日开盘时间晚于平常，而伦敦市场适逢假日闭市， 将于周二重新开市。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.45美分，或1.8%，报每磅1.3585美元 ，交易员将原因归为空头回补。上周四价格触及11个月低位的1.2865美元 。 交易员指出，在1.2865-1.2875美元的过去两日低位附近形成了双底 形态，因此有强劲的技术支撑。 截至4月25日当周，投机客自2016年6月以来第一次转为看跌阿拉比卡 咖啡押注。 交易员称，投机客多头头寸的减少将令市场更易反弹至高位。 7月原糖期货 收高0.05美分，或0.3%，报每磅16.18美分，盘中 交投震荡。 交易所周一的数据显示，5月合约卖出了逾150万吨，为该合约的第二 大交易量。 7月纽约可可