版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 13日 星期一 07:56 BJT

日本数据：3月M3货币供应额较上年同期增长3.0%--央行

路透东京4月13日 - 日本央行周一公布，日本3月M3货币供应额较上年同期增长3.0%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 前值可能已修正)：

3月 2月 　 1月 上年3月

M2 +3.6 +3.5 +3.4 +3.5

M3 +3.0 +2.9 +2.8 +2.9

广义流动性 +3.3 +3.4* +3.3* +3.6

注：*为修正数据

参看完整图表，请浏览日本央行网站： here

(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐