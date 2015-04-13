金砖国家：4月10日股汇市收盘纵览

路透4月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月10日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.58%或5.96点，报1,034.59点。

中国股市：沪综指收涨1.9%再创逾七年新高，B股全线大涨提振市场人气

中国汇市：人民币收四连跌，B股、港股双火爆激发购汇热情

香港股市：恒指上涨1.2%收于七年高点，寄望大量资金涌入

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巴西股市：收高，巴西国家石油公司(Petrobras)股价连涨第二日，推升大盘指标股指。指标Bovespa指数 收高0.76%，报54,214.11点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.0704/11，周四收报3.0685/06。

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南非股市：收高，金矿类股领涨大盘，而海外主要市场的乐观基调也增强了看多人气。指标Top-40绩优股指数 上涨0.76%报47,134.40点；综合指数 上升0.82%报53,420.78点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因美元续涨

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印度股市：收盘几乎持平，但连续第二周周线上涨；银行类股涨势被最近上涨股的获利了结抛盘抵消。指标BSE指数 收低0.02%，报28,879.38点，周线上涨2.2%，为连续第二周上涨；NSE指数 涨0.02%，报8,780.35点，周线上涨2.3%。

印度汇市：卢比兑美元收低，因进口商对美元需求上升。卢比兑美元收报62.31/32，周四收报62.24/25。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.4%，报999.380点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.44%，报552.18点。