《新兴市场重要经济事件预告》--4月13日-4月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)
4月13日(一)
北京--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)和能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)访问中国。
4月14日(二)
坎帕拉--乌干达央行举行货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会议(至4月15日)。
拉巴特--摩洛哥央行举行货币与金融委员会会议。
4月15日(三)
华盛顿--亚洲开发银行经济学家Abhijit Sen Gupta和土耳其央行副总裁Turalay Kenc在主题为“新思维与新G20”的会议上发言(1415)。
温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。
4月16日(四)
华盛顿--印度财长杰特利(Arun Jaitley)就“印度税收改革：设想未来”发表讲话(1500)。
圣地亚哥--智利央行公布利率决定(2200)。
4月17日(五)
华盛顿--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至4月19日)。
华盛顿--彼得森国际经济研究所发布新书“乌克兰：问题在哪以及如何解决”(1230)。乌克兰财长Natalie Jaresko和经济部长Aivaras Abromavicius将发表对乌克兰经济前景的看法。
华盛顿--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在布鲁金斯学会发表讲话(1915)。
4月19日(日)
雅加达--2015年东亚世界经济论坛。
华盛顿--国际金融协会举行国际资本市场和新兴市场圆桌会议。发言人包括中国人民银行行长周小川、法国央行总裁诺亚以及国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳。
4月20日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 戴素萍)