《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月13日

*工商时报：

--经历六年谈判，中国大陆放手让利，同意台商在大陆出售股票的财产交易所得课税权归给台湾，大陆海协会会长陈德铭日前也表示，希望第11次两岸两会能签署两岸租税协议。据了解，大陆谈判方稍早已表示，〞就只等台湾同意签署〞。

--财政部长张盛和将在29日召集九大公股金控、银行的董事长、总经理，举行每季一次的业务会报，除了以房贷为主的不动产放款，及大陆曝险、资本适足率等财金部会一致瞩目议题，由于时值三大公股金融机构改选前，如何在本届改选时致力维护公股席次及经营权主导地位，也将入列重要讨论题目。

*经济日报：

--供应链透露，台积电 下半年将进入史上最密集的资本支出期，今年资本支出将超过原订定的120亿美元（约3,720亿台币）上限，达到130亿美元（约4,030亿台币），增幅近一成，是历来最大手笔。

--大陆海协会会长陈德铭昨日在厦门举办的〞海峡两岸经贸论坛〞上表示，两岸经贸发展面临三大新机遇，包括〞一带一路〞、亚投行和创新，对台湾企业和各国的资本而言，都是机会。

--陆股、港股热，金管会盯上境内投信基金透过沪港通投资大陆股票的操作模式，上周四发函要求所有投信业者，必须采取控管额度限制风险、确保基金持股部位保密及在公开说明书揭露等三大措施。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。