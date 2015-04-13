《中国债券市场每日交易备忘》--4月13日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/13 进出口贸易数据 3月 --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国证券登记结算有限责任公司周日发布公告，取消自然人投资者A投等证券账户一 人一户限制，规定同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户。 --中国国务院总理李克强在吉林省调研时称，当前经济发展进入新常态，工作要有新措 施。面对错综复杂形势，要准确把脉经济走势，更有针对性地实施预调微调，确保经济运行 在合理区间。 --中国人民银行周五公告，今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策 性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率 全部为3.5%。 --《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法(征求意见稿)》近日下发至各信托公司 ，首次明确信托公司上市条件。 --中国政府网12日发布国务院关于同意中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展 银行等三家政策性银行改革实施总体方案的批复。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次