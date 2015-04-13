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亚洲 | 2015年 4月 13日 星期一 08:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月13日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
    
          
    --4/13    进出口贸易数据                        3月
    --4/15    国民经济运行情况新闻发布会
      其中:   国内生产总值                       一季度
              固定资产投资(不含农户)              1-3月
              社会消费品零售总额                    3月
              工业增加值                            3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    --4/18    70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    --4/23    汇丰制造业PMI初值                     4月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据        3月
    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
    
      
    --中国证券登记结算有限责任公司周日发布公告，取消自然人投资者A投等证券账户一
人一户限制，规定同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户。 
    --中国国务院总理李克强在吉林省调研时称，当前经济发展进入新常态，工作要有新措
施。面对错综复杂形势，要准确把脉经济走势，更有针对性地实施预调微调，确保经济运行
在合理区间。 
    --中国人民银行周五公告，今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策
性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率
全部为3.5%。 
    --《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法(征求意见稿)》近日下发至各信托公司
，首次明确信托公司上市条件。
    --中国政府网12日发布国务院关于同意中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展
银行等三家政策性银行改革实施总体方案的批复。(完)  
            
    
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