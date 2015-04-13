《中国重要政经日程》--4月13日

==========================今日重要政经日程==========================

4/13（周一）

--亚洲－非洲法律协商组织（亚非法协）第54届年会将于13日至17日在北京举行，国务院总理李克强出席。

--上午10时国务院新闻办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人黄颂平介绍2015年一季度进出口情况。

==========================近期重要政经日程==========================

*4/14（周二）

--外交部长王毅将于4月14日至15日对南非进行正式访问。

*4/15（周三）

--国务院台湾事务办公室定于上午10:00举办例行新闻发布会。

4/26（周日）

--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。

4/28（周二）

--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。

5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程