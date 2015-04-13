《中国重要政经日程》--4月13日

==========================今日重要政经日程==========================
4/13（周一）
--亚洲－非洲法律协商组织（亚非法协）第54届年会将于13日至17日在北京举行，国务院总理李克强出席。
--上午10时国务院新闻办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人黄颂平介绍2015年一季度进出口情况。
==========================近期重要政经日程==========================
*4/14（周二）
--外交部长王毅将于4月14日至15日对南非进行正式访问。
*4/15（周三）
--国务院台湾事务办公室定于上午10:00举办例行新闻发布会。
4/26（周日）
--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。
4/28（周二）
--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。
5/12（周二）
--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。
5/13（周三）
--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(发稿 吴晓龙)