《焦点》商品巨擘的新加坡交易中心被疑用于逃税，受到各国调查

据提交给新加坡当局的会计账目，这一部门2013-14会计年度的营收为386亿美元，获利10亿美元，而税率则为零。其瑞士母公司的会计账目尚未公开。

必和必拓表示，在新加坡取得的收入“大部分”都在澳洲缴纳了所得税。

“必和必拓是澳洲最大的纳税人，而且也认真履行了纳税义务，”该公司表示。

力拓周五在澳洲参议院的一次听证会上称，在新加坡进行的工作不易转移到其他地点。

“新加坡被视为在买方和卖方之间较为中立的地点，”力拓澳洲业务总经理Phil Edmands在参议院表示。

在新加坡设立交易中心的商品交易商越来越多，让在这里进行交易的商品企业从中受益。托克(Trafigura)、Gunvor、嘉吉(Cargill)、和维多(Vitol)等知名商品交易商都将交易中心设在新加坡。

根据新加坡的全球交易商计划，如果一家企业在该国从事的业务量足够大、配备高级别职员并使用该国的金融服务业，则可享受低至5%的特别税率。

较大型企业甚至可以私下得到更低的税率。

力拓表示，其在新加坡的税率为5%；而必和必拓拒绝透露享受到何种优惠。