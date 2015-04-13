中港个股：招商银行向其员工持股计划定向增发A股融资至多60亿元

路透上海4月13日 - 中国股份制银行--招商银行 上周六公告称，其将向该行员工持股计划定向增发不超过4亿3,478.26万股A股，融资至多60亿元人民币，募集资金将用于补充核心一级资本。

公告显示，员工持股计划的参加对象为对招行整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心骨干人员，包含招行董事、监事、高级管理人员、中层干部、骨干员工，以及招行下属全资子公司的高级管理人员，参加对象的人数不超过8,500人。若按上限推算，员工持股计划平均每位参与人需出资70.6万元。

此次定向增发的发行价格为13.80元，员工持股计划的的资金来源为为员工的合法薪酬以及经董事会核准的其他合法方式的资金来源。员工持股计划通过此次增发获得的股票锁定期为三年，而该持股计划的存续期为六年。

招行指出，此次向员工持股计划定向增发股份，是为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制；有效稳定管理层和骨干员工队伍，调动管理层和骨干员工的能动性，促进公司长期、持续、健康发展。以非公开发行方式实施员工持股计划，也有利于公司补充资本。