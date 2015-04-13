新闻稿：中国一季度进出口总值同比下降，主要受春节假期因素影响--海关

路透北京4月13日 - （以下是中国海关总署4月13日发布的一季度及3月外贸数据新闻稿）

据海关统计，2015年一季度，我国进出口总值5.54万亿人民币，比去年同期下降6%。其中3月当月进出口总值2860.56亿美元，同比降13.8%；出口总值1445.69亿美元，同比降15.0%；进口总值1414.87亿美元，同比降12.7%；当月进出口差额为30.81亿美元。

今年一季度，我国外贸出口3.15万亿元，增长4.9%，进口2.39万亿元，下降17.3%。贸易顺差7553.3亿元，扩大6.1倍。

一季度，我国对美国、东盟、印度双边贸易进出口值分别为7731.9亿元、6713.9亿元、1038.2亿元，分别增长3.2%、4.5%、7%。其中，对东盟、印度等新兴市场出口分别增长20.9%、23.3%。同期，对非洲、拉丁美洲等地区出口也增势良好，分别增长22.2%、9.6%。对东盟、印度、非洲和拉丁美洲等4个新兴市场或地区出口值合计占我出口总值的26.8%，比去年同期提升了3.1个百分点。

一季度，我国中西部地区进出口8029.8亿元，增长4.2%，占我进出口总值的14.5%，较去年同期提升1.4个百分点。其中，中西部地区的出口增速为16.5%，明显高于同期出口总体增速。

外贸内生动力进一步增强：民营企业比重显着提升。一季度，我国民营企业进出口1.93万亿，增长1.9%，占我进出口总值的34.9%，比去年同期提升2.7个百分点，这也表明我国外贸自主发展能力在逐步提升。

一季度，我国一般贸易进出口3.07万亿元，下降5.7%，占我进出口总值的55.3%，比去年同期提升0.2个百分点。其中，一般贸易出口增长12.2%，快于总体出口增速7.3个百分点。

一季度，我国出口机电产品1.82万亿元，增长6.4%，占我外贸出口总值的57.7%。纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品合计出口6291.6亿元，增长6.1%，占我外贸出口总值的20%。同时，运输工具、手机和金属加工机床等高端制造产品出口增速都在20%以上。