券商观点：A股帐户一人一户限制放开有利大型券商和互联网券商--安信

事件：4月12日中国证券登记结算有限责任公司决定，自2015年4月13日起，取消自然人投资者开立A股账户的一人一户限制，允许自然人投资者根据实际需要开立多个沪、深A股账户及场内封闭式基金账户，而这个上限为20个。我们认为，这一规定实施后，将会加速行业竞争分化,利好大型综合券商和互联网券商。 行业佣金费率可能进一步下降。目前行业平均佣金费率在万分之六以上。“一人一户”放开后，每个人可以最多开20个账户，可能进一步加剧行业竞争，拉低行业平均佣金费率水平。 市场交易量可能进一步活跃。目前上万亿的日均交易量逐渐成为常态，“一人一户”的放开，投资者的交易更加便捷，有助于增量资金入市，进一步活跃市场交易，较长时间维持较高的交易量。 对融资融券业务基本没有影响。据了解，统一账户平台上线后，中国结算会对客户信用账户开立数量进行控制，单一客户用于一家证券交易所上市证券交易的信用证券账户只能有一个。因此，统一账户平台上线后，与现有信用账户开户规则保持一致，未作调整，不会对融资融券业务造成影响。 行业转型加速，通道业务占比快速下降，业务结构和盈利模式更加多元化。转型的方向是传统中介服务升级和延伸、资本驱动型业务创新加速。轻资产业务模式是指服务驱动的业务，以获取服务费收入为主，包括传统的经纪、投行等服务中介，也包括新型的服务中介，比如资产证券化、股转系统挂牌等；重资产业务模式是依靠资本投入驱动的业务，以获取利差和价差收入为主，比如类贷款业务、新型自营投资业务等；未来重资产业务模式核心是“杠杆+资本+客户”。行业发展空间从场内为主发展到场内场外并重，从拓展增量到盘活存量；服务中介为资本中介积累了大量的客户资源，资本中介业务创新要盘活客户资源。销售交易类产品和业务创新将增多，满足客户对非标准化产品的需求；长期看场外市场业务的重要性逐渐提升。 行业竞争格局进一步分化，利好大型综合券商和互联网券商。“一人一户”放开后，客户可以很方便的转换交易券商，佣金率低廉的互联网券商市场份额有望提升，利好互联网券商；另一方面，大型券商可以依靠融资融券、业务全牌照和财富管理优势，提供账户管理和综合金融服务，减少客户迁徙压力，继续维持较高的市场份额。 投资建议：重点推荐国信证券/西南证券/招商证券/华泰证券/国元证券/光大证券以及锦龙股份等互联网券商。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)