台湾央行：开放申购28，91和182三种天期存单，金额不限

香港金融：金融机构处置机制条例及规例今日刊宪，7月7日正式生效
路透香港5月12日 - 香港政府周五称，《金融机构(处置机制)条例》及《金融机构(处置机制)(受保障安排)规例》今日刊宪，7月7日正式生效。措施旨在减低具系统重要性的金融机构一旦倒闭而要纳税人负担的风险。
路透台北4月13日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为2,144.50亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行539亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为87亿台币，至周日累积超额准备为3,676亿台币、加计前期1%的超额准备为4,983亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透香港5月12日 - 香港政府周五称，《金融机构(处置机制)条例》及《金融机构(处置机制)(受保障安排)规例》今日刊宪，7月7日正式生效。措施旨在减低具系统重要性的金融机构一旦倒闭而要纳税人负担的风险。
路透台北5月12日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
路透台北5月12日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共215.83亿美元 ，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 2017.05 摩根士丹利 2.00亿美元 0%(4.5%) 30 2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0%